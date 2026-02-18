В Петербурге сын украл у отца сейф с валютой и отстреливался от полиции

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение 32-летнему местному жителю за кражу сейфа у отца и сопротивление сотрудникам полиции. Также он выстрелил в незнакомого мужчину из травматического пистолета, сообщает пресс-служба СУ СК России по городу.

В понедельник около 15:00 в отдел полиции обратился 57-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный забрался в его квартиру и похитил сейф с 5 тыс. долларами, травматическим пистолетом и ключами от китайского кроссовера Haval F7. Позднее автомобиль был угнан с парковки. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний сын заявителя. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

С целью задержания полицейские прибыли в одну из квартир дома № 68 по проспекту Маршала Жукова. Злоумышленник попытался скрыться. Он выпрыгнул из окна 1-го этажа и побежал к ближайшему автомобилю, после чего потребовал от 25-летнего водителя увезти его, но получил отказ. Подозреваемый выстрелил в водителя из травматического пистолета.

Затем полицейские задержали мужчину во дворе дома. При задержании он оказал сопротивление и угрожал травматическим пистолетом.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), п. «б» ч. 4ст. 158 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

