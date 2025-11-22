В Петербурге произошел пожар из-за взрыва батареи электровелосипеда

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме на улице Колокольная, сообщает Shot .

По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва аккумуляторной батареи электровелосипеда в одной из квартир на втором этаже. Как сообщают жильцы, в подъезде быстро распространился плотный дым, что вынудило людей экстренно покинуть свои квартиры.

На месте работают сотрудники МЧС и других экстренных служб. По последней информации, пожарные помогли эвакуироваться двум жильцам, еще более 20 человек самостоятельно покинули здание.

Женщина была госпитализирована.

По данным местных СМИ, в этом помещении организовывались экскурсии, а ночью оно использовалось для неофициального проживания курьеров.

