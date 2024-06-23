сегодня в 12:54

В Петербурге пятилетняя девочка выпила розжиг для углей в день рождения

Пятилетняя именинница выпила розжиг для углей под Санкт-Петербургом, сообщает РЕН ТВ .

Происшествие случилось в деревне Петровское. Семья девочки отмечала ее день рождения. Пока взрослые готовили шашлык, ребенок взял бутылку с розжигом и сделал глоток.

Девочку госпитализировали в ДГБ № 5 им. Филатова. У малышки диагностировали химический ожог рта и глотки.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.