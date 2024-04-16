В Петербурге пьяный водитель каршеринга насмерть сбил дорожного рабочего
Фото - © Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге ночью произошла смертельная авария с участием арендованной машины. Авто наехало на дорожного рабочего, он погиб, сообщает газета «Петербургский дневник».
Происшествие случилось около 03:00 вторника на Литейном мосту. По словам свидетелей случившегося, в момент ДТП водитель каршеринга был пьян.
Арендованная машина переехала сотрудника «Мостотреста». В результате ДТП мужчина скончался.
Очевидцы аварии заявили, что после столкновения автомобилист на каршеринге подумал, что сбил манекен. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.