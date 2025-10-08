В Петербурге пенсионер облил растворителем и поджег спящего бомжа

В Невском районе Санкт-Петербурга пенсионер облил растворителем и поджег спящего бомжа, о ЧП заявил очевидец, сообщает «Фонтанка» .

В районе 4 часов дня в полицию позвонил гражданин. Очевидец рассказал, что возле дома 29, корпус 1, на улице Подвойского мужчина облил чем-то другого, а затем поджег.

Полицейские задержали 68-летнего местного жителя. Мужчина из неприязни облил растворителем сумку рядом с лежащим на скамейке бездомным и поджег ее. Огонь с сумки перекинулся на человека.

49-летний пострадавший за медпомощью не обращался. А пенсионер получил протокол о мелком хулиганстве, его посадили в камеру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.