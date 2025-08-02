В Петербурге мужчина сжег умершего младенца

сегодня в 11:42

Месячный младенец умер в Московском районе Петербурга, а сожитель матери решил сжечь тело ребенка, сообщает РЕН ТВ .

ЧП случилось в частном доме на 10-й Березовой линии. 44-летняя петербурженка родила ребенка в июне, а через месяц он умер.

Мать решила рассказать об случившемся сожителю. Тот взял труп малыша и сжег его на территории дома в бочке.

Полицейские узнали о случившемся в начале августа. Силовики задержали 48-летнего подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Специалисты будут выяснять, причастны ли мать младенца и ее сожитель к смерти малыша.