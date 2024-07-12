В Петербурге юношу порезали ножом, когда он позвал на «стрелку» судимого брата

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В Петербурге 17-летнего парня ранили ножом в массовой драке

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием семи человек. В ходе побоища некоторых из подравшихся порезали ножом, среди раненых — 17-летний юноша, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в рядах правоохранителей.

Драка завязалась поздним вечером четверга, 11 июля. По данным полицейских, у 17-летнего парня вспыхнул конфликт с другой компанией, и тогда юноша позвал «разобраться» ранее судимого 32-летнего брата.

На месте началась драка, в ходе которой юноше вонзили лезвие в живот. Подростка пришлось увозить в реанимацию в тяжелом состоянии.

Другому участнику драки нанесли удар ножом в спину, третьему — в ногу. Остальные оппоненты скрылись с места потасовки.

Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.