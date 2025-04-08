В Петербурге извращенец испачкал спермой сотрудницу магазина

В Санкт-Петербурге извращенец мастурбировал в магазине и эякулировал на футболку одной из сотрудниц. Девушка не сразу заметила пятна, но позже написала заявление в полицию, сообщает «Фонтанка» .

Петербурженка работает заместителем управляющей магазина в ТЦ «Пик» на улице Ефремова. Она рассказала, что 7 апреля по магазину ходил мужчина, который стоял у нее за спиной. Девушка занималась работой и не заметила, как «тихий извращенец» мастурбировал на нее сзади.

«Закончил незнакомец на футболку женщины, осталось пятно», — говорится в статье.

Немногим позже работница заметила мокрые следы на форме и поняла, что произошло. Позже она просмотрела записи с камер видеонаблюдения и подтвердила свои догадки.

Петербургская полиция проводит проверку и ищет извращенца.