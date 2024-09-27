В Петербурге избили гражданина Африки

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В Санкт-Петербурге 24 сентября в полицию пожаловался 45-летний гражданин одной из африканских стран. Иностранец заявил о совершенном на него нападении в Кировском районе, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу местного главка МВД.

По данным полиции, драка произошла 20 сентября на улице Примакова. Пострадавшего избил неизвестный, после чего африканца госпитализировали.

Подозреваемого задержали 26 сентября у дома по 4-й линии Васильевского острова. По версии полиции, напавшим на иностранца оказался 37-летний безработный местный житель.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. По факту нападения на иностранца заведено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.