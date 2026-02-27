В Петербурге десятиклассница упала с балкона на 20 этаже и выжила
На юге Северной столицы ученица 10-го класса упала с балкона на 20 этаже и выжила. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно известно, что уроженка Тувы получила множество повреждений, включая переломы.
Пострадавшую срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье пациентке.
В настоящее время устанавливаются детали случившегося.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.