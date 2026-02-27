В Петербурге десятиклассница упала с балкона на 20 этаже и выжила Происшествия сегодня в 13:20

На юге Северной столицы ученица 10-го класса упала с балкона на 20 этаже и выжила. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами, сообщает РЕН ТВ.