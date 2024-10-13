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В Петербурге человек сгорел в костре на глазах у прохожих

Человек сгорел на глазах у прохожих в Приморском районе Санкт-Петербурга. В настоящее время личность погибшего неизвестна, сообщает «Фонтанка» .

Трагедия произошла в воскресенье днем на Липовой аллее в районе дома № 12. На опубликованных кадрах видно, как горят части человеческого тела. Затем к месту происшествия подъезжают две спецмашины МЧС.

Около 15:00 в полицию начали массово поступать сообщения о трупе на Липовой аллее. На место прибыли правоохранительные органы.

Другие подробности случившегося не приводятся.