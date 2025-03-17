В Петербурге беременная девочка-инвалид заявила об анальных изнасилованиях

В Санкт-Петербурге 17-летняя девочка с инвалидностью пришла в больницу и узнала о своей беременности. Позже несовершеннолетняя заявила, что на протяжении последних полутора лет ее насиловал отец ее подружек, сообщает «Фонтанка» .

На днях 17-летняя петербурженка пожаловалась гинекологу на увеличившийся живот. Врачи провели обследования и выяснили, что несовершеннолетняя находится на пятом месяце беременности.

По словам юной девушки, над ней надругался отец ее подружек, 35-летиний иностранец. Беременная настаивает, что мужчина насиловал ее на протяжении полутора лет и «занимался с ней анальным сексом без презерватива и без согласия». Надругательства происходили, когда девочка приезжала в гости к приятельницам, утверждает она.

Петербурженка также рассказала, что с 16-летнего возраста ее насиловал супруг ее няни.

Девочка-инвалид состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.