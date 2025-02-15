В Перу гигантская капибара арестовала крупного наркоторговца

В Перу произошел арест наркоторговца, который был осуществлен гигантской капибарой. Точнее, переодетым в капибару сотрудником полиции, сообщает телеканал «360.ru» .

Костюмированное задержание перуанские правоохранительные органы организовали в честь Дня святого Валентина.

На опубликованных кадрах видно, как полицейский в костюме капибары врывается в дом и вместе с коллегой «кладет лицом в пол» наркоторговца. Затем на мужчину надевают наручники и проводят обыск в доме.

В ходе обыска полицейские обнаружили у задержанного свыше 1,7 тыс. упаковок запрещенных веществ.