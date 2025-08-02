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В Пермском крае школьник сжег ангар с запасами сена

В Пермском крае подросток случайно сжег ангар с запасами сена. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в населенном пункте Богородск. Школьник играл с петардами, одна из которых угодила в ангар. В результате возгорания ангар с сеном был полностью уничтожен.

Общая площадь пожара составила 750 кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены 14 сотрудников МЧМ и 5 единиц спецтехники.

По факту нанесения материального ущерба чужому имуществу возбуждено уголовное дело. Следователи доказали вину подростка.