В Перми мужчина взорвал отделение банка

сегодня в 19:41

В Перми полиция по горячим следам поймала подозреваемого, который заложил в местное отделение банка бомбу, которая взорвалась, и начался пожар, пишет Baza .

Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва у пермского банковского отделения. Инцидент случился на улице Мира.

Свидетели происшествия рассказали, что злоумышленник разместил у входа некий предмет, который впоследствии взорвал. Взрыв спровоцировал возгорание внутри финансового учреждения.

Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.