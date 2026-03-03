сегодня в 19:04

В Паттайе нетрезвый индиец протаранил гидроциклом отдыхающую из РФ

Нетрезвый индиец въехал в 65-летнюю россиянку на гидроцикле в тайской Паттайе и пробил ей голову. Инцидент произошел примерно в 11:00 на пляже Джомтьен, сообщает SHOT .

В женщину на полной скорости въехал индиец на гидроскутере. После этого в воде расплылось крупное пятно крови.

Женщину вытащили из воды. У нее обнаружили рваную рану головы.

У путешественницы также сильные шок и стресс. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

34-летнего индийца задержали. Во время езды он был нетрезв. Также мужчина нарушил правила безопасности, поскольку ездил на гидроцикле в местности, где разрешено только купаться.

Индиец извинился перед туристкой. Он сказал, что не заметил ее.

