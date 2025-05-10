В Пакистане заявили, что сбили 5 индийских боевых самолетов в ходе конфликта

В Пакистане заявили, что в ходе боевых действий военнослужащие страны сбили пять индийских боевых самолетов, в том числе российские истребители МиГ-29 и Су-30, сообщает Baza .

Согласно данным пакистанских властей, в ходе атаки Военно-воздушные силы Индии задействовали 72 боевых самолета. В результате воздушного боя было сбито 5 истребителей: три Dassault Rafale, Су-30МКИ и МиГ-29. Однако индийские дипломаты из Пекина опровергли уничтожение самолетов.

Как отметил представитель военных сил Пакистана, также в ходе боев был уничтожен индийский беспилотник.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась 22 апреля после нападения террористов около города Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.

В ответ Индия нанесла удары по лагерям пакистанских боевиков, ответственных за террористическую атаку в Пахалгаме. По данным местных СМИ, в результате ответной атаки не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.