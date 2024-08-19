В Пакистане пропал российский альпинист

Российский альпинист пропал в Пакистане при попытке найти тело товарища

Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана, еще двое ранены при попытке найти тело своего товарища Дмитрия Головченко, пишет РИА Новости .

«Альпинисты входили в состав российской команды из пяти человек, которые отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко», — указано в сообщении агентства со ссылкой на газету Arab News.

Как сказано в публикации Сергей Нилов пропал без вести, а Михаил и Сергей Мироновы получили серьезные травмы.

Нилов годом ранее уже пережил падение с горы, где пропал альпинист Дмитрий Головченко.

Вертолет пакистанской армии ждет хорошей погоды, чтобы попытаться спасти остальных, уточнили авторы материала.