В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале и призвал жителей сохранять спокойствие.
«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — отметил он.
При нахождении дома губернатор призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в городе Кропоткин на Кубани. После падения обломков дронов начался пожар в районе НПЗ.