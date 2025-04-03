В Орловской области объявили ракетную опасность

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Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале и призвал жителей сохранять спокойствие.

«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — отметил он.

При нахождении дома губернатор призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в городе Кропоткин на Кубани. После падения обломков дронов начался пожар в районе НПЗ.