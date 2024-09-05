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В Орехово-Зуевском округе нашли виновных в лесном пожаре

В Орехово-Зуевском округе нашли виновных в лесном пожаре в Анциферовском участковом лесничестве, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Недалеко от села Хотеичи с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.05 га.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и семь человек личного состава лесопожарных формирований.

«Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.