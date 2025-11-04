В Омске собачница с молотком и отверткой терроризирует соседей

Жители многоквартирного дома в Омске пожаловались на соседку, которая агрессивно себя ведет, портит их имущество, в частности двери. Также женщина выгуливает собаку без намордника, а с собой берет молоток и отвертку. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «112» .

По словам местных жителей, агрессивная дама систематически вступает в конфликты с соседями, запугивая их жестокой местью. При этом она подстрекает свою собаку к нападению на них, отдавая команду «фас», этот момент попал на видео.

На кадрах видно, как женщина вышла из своего жилья с собакой на поводке и без намордника. В руках у нее был молоток и отвертка, которой она поцарапала соседскую дверь, а затем угрожала соседке, которая фиксировала происходящее на камеру.

После этого агрессивная женщина скрылась, а за кадром автор видео сообщила, что планирует обратиться в полицию.

