В Омске мужчину осудили на три года за изнасилование 25-летней давности

Омские следователи сумели доказать вину 59-летнего мужчины, который в 2000 году избил и изнасиловал случайную 17-летнюю прохожую. Суд приговорил его к трехлетнему сроку в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области .

По данным следствия, 30 сентября 2000 года 17-летняя девушка шла по улице Карпинского в Омске, когда встретила своего насильника. Мужчина, применив силу, увел потерпевшую в безлюдное место, где избил и изнасиловал. После этого злоумышленник покинул регион и скрывался от правоохранителей.

В сентябре 2024 года его удалось поймать. Потерпевшая уверенно опознала преступника. Также у следователей были другие неопровержимые доказательства вины подозреваемого. Свою вину мужчина признал частично. При этом ранее он уже был дважды судим за аналогичное преступление.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал фигуранта дела виновным, назначив наказание в виде трехлетнего срока в колонии особого режима. В пользу потерпевшей взыскана моральная компенсация в размере 200 тысяч рублей.

Данный приговор суда еще не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован сторонами.