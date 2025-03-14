В округе Коломна выявляют поджигателей сухой травы

Бесснежная зима и теплое начало марта внесли коррективы в работу противопожарных служб. На сегодняшний день в городском округе Коломна зарегистрировано 13 возгораний травы на общей площади более 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже сейчас организовано патрулирование территорий силами нашего личного состава. Один человек привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Гражданин поджигал траву и был задержан с поличным», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Журавлев.

Выявлять природные возгорания помогают сотрудники УВД, сельские старосты и председатели садоводческих товариществ.

«По каждому факту пала травы проводится проверка. Через систему «112» определяется собственник участка, в отношении его возбуждается административное производство», — продолжил Дмитрий Журавлев.

За поджог сухой растительности для граждан предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. При наличии отягчающих обстоятельств (например, пал травы в период действия особого противопожарного режима, совершение правонарушения повторно, а также если оно повлекло уничтожение чужого имущества или травмирование людей) сумма может возрасти в разы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.