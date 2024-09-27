В окрестностях Балашихи борются с тремя лесными пожарами

На сегодняшний день на территории лесного фонда в границах г. о. Балашиха зафиксировано 3 лесных пожара, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Поскольку погодная ситуация очень сложная: сушь и сильный ветер спосособствуют быстрому распространению огня, то на тушение этих пожаров мы уже привлекли 19 единиц техники и 41 человек личного состава лесопожарных формирований Комлесхоза. И эта группировка сил и средств при необходимости будет наращиваться», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Руководитель подмосковного лесного ведомства подчеркнул, что в связи с установившимся максимальным V чрезвычайным классом пожарной опасности жителям Подмосковья необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Вместе с тем для профилактики возгораний увеличено количество патрульных групп лесной охраны совместно с полицией и МЧС, направленных на выявление и привлечение к ответственности граждан за нарушения действующих до 01.10.2024 года ограничений на посещение лесов гражданами и въезда в них транспортных средств.

Причиной всех лесных пожаров, возникших на территории г. о. Балашиха, является местное население. Не исключаются факты преднамеренных поджогов. Правоохранители проводят следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для поиска и наказания виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Комитет лесного хозяйства Московской области рекомендует гражданам на весь срок ограничений, как минимум до 1 октября, воздержаться от прогулок в лесу.

О ликвидации пожаров сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.