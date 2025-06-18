В офисе Нетаньяху заявили, что Иран выпустил 400 баллистических ракет по Израилю

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что с 13 июня Иран запустил 400 баллистических ракет по территории еврейского государства.

«С момента начала операции выпущено около 400 баллистических ракет, запущены сотни беспилотников», — написал Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с начала иранских атак Израиль зафиксировал 40 мест падения боеприпасов на своей территории. В результате военной операции Тегерана в Израиле погибли 24 человека, еще 804 получили различные ранения.

Советник Нетаньяху добавил, что 3,8 тыс. мирных жителей были эвакуированы из своих домов. В Налоговое управление Израиля было направлено более 18,7 тыс. запросов на компенсацию убытков. Из них 15 861 запрос касался ущерба, нанесенного зданиям, 1 272 — автомобилям, а 1 633 — имуществу.

Ночью 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев», направленную против ядерной программы Ирана. Менее чем через сутки Иран нанес ответный удар. После этого страны продолжают атаковать друг друга. Есть погибшие и пострадавших с обеих сторон.