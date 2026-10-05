В одном из ЖК Москвы жители пожаловались на якобы ворующих продукты цыган

На западе столицы жильцы одного из ЖК обратились с заявлениями в правоохранительные органы из-за противоправного поведения, предположительно, цыганской семьи. Она якобы вымогала деньги у несовершеннолетних, воровала продукты в магазинах и опустошала благотворительные боксы, сообщает « Осторожно, Москва ».

Как рассказали собственники квартир, проблемы начались сразу после вселения новых жильцов в один из корпусов. Местный домовой чат переполнился жалобами на системные инциденты.

Соседи фиксируют факты вскрытия контейнеров для сбора благотворительной одежды, хищения товаров в торговых точках. Там визитеры якобы вскрывают упаковки с продуктами питания и уходят, минуя кассы. Также они проявляют навязчивое внимание к несовершеннолетним. В частности, к детям и подросткам подходят на улице, выясняют их точный возраст и настойчиво просят телефон.

Об очередном тревожном случае сообщила местная жительница. По ее словам, неподалеку от территории комплекса якобы представитель диаспоры перегородил дорогу их автомобилю с требованием дать ему денег.

Получив отказ, мужчина стал агрессивно настаивать на том, чтобы водитель обналичил средства в ближайшем банкомате или перевел нужную сумму через онлайн-банк, после чего следовал за машиной некоторое расстояние. Жильцы подчеркивают, что неоднократно подавали заявления в полицию.

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