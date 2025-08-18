В одном из храмов Нижнего Новгорода сняли порно с участием троих мужчин*, утверждают «Осторожно, новости» . В канцелярии Нижегородской духовной семинарии заявили, что не слышали об этом инциденте, а их воспитанники «не имеют к этому отношения». Однако настоятель Храма Святых Апостола Тимофея и мученицы Татианы, как пишет издание, в беседе с журналистами де-факто подтвердил съемку в церкви и сказал, что порноролик был записан «давным-давно».

Журналисты узнали, что интимное видео сняли в храме более года назад. После этого ролик разместили «на одном из специализированных сайтов». Издание также изучило отличительные особенности места, показанного на видео, и пришло к выводу, что кадры сняты в нижегородском Храме Святых апостола Тимофея и мученицы Татианы — там есть такой же диван и соответствующий интерьер. По его данным, ролик был снят на верхнем клиросе (месте, на котором во время богослужения находятся чтецы и певчие) религиозного заведения.

В местной духовной семинарии заявили, что их студенты не имеют никакого отношения к порноролику, но настоятель церкви Глотов «подтвердил, что порно в самом деле было снято в храме», пишут «Осторожно, новости». По его словам, видео записали «давным-давно», и сейчас никого не пускают на верхний клирос, где сейчас установлены камеры видеонаблюдения.

Прочие подробности выясняются.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России