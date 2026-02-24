В Одинцовском округе с начала года произошло 76 пожаров

В Одинцовском округе с 16 по 24 февраля произошло 11 пожаров, всего с начала 2026 года зафиксировано 76 возгораний, в которых погибли пять человек. Жителям напомнили правила пожарной безопасности на фоне крупных трагедий в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За неделю, с 16 по 24 февраля, в муниципалитете произошло 11 пожаров. Сотрудникам экстренных служб удалось не допустить гибели и травмирования людей. Всего с начала года в округе зарегистрировано 76 пожаров, жертвами которых стали пять человек. За аналогичный период прошлого года произошло 71 возгорание, погибли три человека.

21 февраля в Московской области произошли два крупных пожара в частных домах — в Раменском и Воскресенском округах. В Раменском погибли два человека, в Воскресенске — пять, в том числе четверо детей. По предварительным данным, причиной возгорания в Раменском стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, во Воскресенске — аварийный режим работы электросети.

МЧС России рекомендует регулярно проверять состояние электропроводки и бытовых приборов, не перегружать сеть одновременным включением мощной техники и не использовать поврежденные розетки и старые удлинители. Специалисты также советуют не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, устанавливать автоматические выключатели и устройства защитного отключения, а также пожарные извещатели. Особое внимание необходимо уделять безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.