В Одинцове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже шоколада

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже шоколадной продукции из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером стражи порядка прибыли по сигналу «Тревога» в охраняемый сетевой супермаркет. На месте сотрудник службы безопасности сообщил росгвардейцам, что одна из посетительниц украла дорогостоящие шоколадные конфеты.

На кассе гражданка внесла несоответствующую оплату и попыталась поспешно скрыться. Сумма ущерба могла составить более 5500 рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.