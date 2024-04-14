В Одесской области загорелись высоковольтные подстанции
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На высоковольтных подстанциях в Одесской области начался пожар, сообщает Газета. ru.
Пожар зафиксировали на нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области.
По информации министра энергетики Украины, причиной пожара стало возгорание оборудования. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорания на всех инфраструктурных объектах.
Сейчас некоторые населенные пункты остаются без света. Причины возгорания устанавливаются.
Произошедшие в регионе взрывы нанесли ущерб энергетической инфраструктуре.