В Одессе в четвертый раз за неделю подожгли машины бойцов ВСУ Происшествия сегодня в 13:18

Прошлой ночью в Одессе подожгли машины бойцов ВСУ. Это произошло в четвертый раз на неделю, сообщает «Страна.ua».

Инцидент случился на проспекте Небесной сотни. Ранее подобное ЧП зафиксировали в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины. Машина бойца украинской армии выгорела полностью за 10 минут. В последнее время на Украине все чаще поджигают машины военных. СМИ считают, что жители принимают их за автомобили военкомов. На сотрудников ТЦК украинцы обозлились после ужесточения мобилизации в стране.