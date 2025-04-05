В Одессе украинец с ружьем отправился в военкомат спасать сына

В украинской Одессе мужчина пришел в военный комиссариат с ружьем спасать сына. Инцидент произошел утром 5 апреля на улице Заньковецкой, сообщает Telegram-канал соседней страны «Думская. Одесса».

Правоохранители проверили оружие. Выяснилось, что оно было зарегистрировано.

Против мужчины сформировали два административных протокола. Один связан с ношением оружия, а второй — с мелким хулиганством.

Произведено изъятие гладкоствольного оружия. Есть вероятность, что будет обнулено разрешение на его ношение.

По данным украинских Telegram-каналов, мужчина прибыл к одесскому военкомату с дробовиком, чтобы вызволить оттуда сына, ранее задержанного работниками ТЦК.