В Одессе прогремел взрыв
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее взрывы прозвучали в Херсоне, сказано в публикации.
Воздушная тревога объявлена сейчас в девяти регионах страны, а также в Киеве.
Накануне российские силы нанесли массированный удар по энергосистеме Украины в ответ на атаку порта в Таганроге дальнобойными ракетами.
В Одессе после взрывов начались перебои с электричеством и водоснабжением.