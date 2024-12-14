В Одессе прогремел взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее взрывы прозвучали в Херсоне, сказано в публикации.

Воздушная тревога объявлена сейчас в девяти регионах страны, а также в Киеве.

Накануне российские силы нанесли массированный удар по энергосистеме Украины в ответ на атаку порта в Таганроге дальнобойными ракетами.

В Одессе после взрывов начались перебои с электричеством и водоснабжением.