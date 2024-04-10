В Одессе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры

Энергетический объект получил повреждения в Одессе на юге Украины, где в среду утром раздавались взрывы, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Сил обороны юга Украины не уточнили, насколько сильно был разрушен объект.

Некоторые местные СМИ опубликовали кадры, как над Одессой появился черный дым.

Повреждение объекта энергетической инфраструктуры также зафиксировали в соседней Николаевской области. Из-за этого ввели аварийные отключения электроэнергии.

Взрыв прозвучал в Одессе ранним утром среды. В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.