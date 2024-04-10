В Одессе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры
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Энергетический объект получил повреждения в Одессе на юге Украины, где в среду утром раздавались взрывы, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Сил обороны юга Украины не уточнили, насколько сильно был разрушен объект.
Некоторые местные СМИ опубликовали кадры, как над Одессой появился черный дым.
Повреждение объекта энергетической инфраструктуры также зафиксировали в соседней Николаевской области. Из-за этого ввели аварийные отключения электроэнергии.
Взрыв прозвучал в Одессе ранним утром среды. В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.