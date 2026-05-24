В Обнинске третьи сутки разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Отец подростка рассказал, что утром 21 мая Аня ушла на учебу, однако после занятий из школы не вернулась. В последний раз ее видели на камерах видеонаблюдения в тот же день около полуночи. Школьницу заметили на трассе в районе населенного пункта Белоусово.

В том направлении живут бабушка и дедушка девочки. Однако семья утверждает, что Аня к ним не заходила. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Друзья предположили, что Аня отправилась к своему другу, но и там ее не оказалось. У родителей нет версий, куда могла отправиться их дочь. Для проведения поисков следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

