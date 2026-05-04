В ОАЭ впервые за месяц перемирия зафиксирована ракетная атака

По ОАЭ впервые за месяц после объявления перемирия между Ираном и США ударили ракетами, после чего в нефтепромышленной зоне Фуджейры произошел пожар, сообщает Baza .

Обострение ситуации в иранском конфликте произошло после того, как американский флот попытался приблизиться к Ормузскому проливу. В КСИР отметили, что открыли огонь и ракетами поразили десантный корабль «Канберра» возле от острова Джаск.

В Белом доме это заявление опровергли, но тем не менее американская авиация на Ближнем Востоке активизировалась и начала перебрасывать новые силы и средства. Издание Axios писало, что Вашингтон выдал своим военным разрешение атаковать любые иранские силы, представляющие угрозу для судов в Ормузском проливе.

На фоне этого обострения в Южной Корее заявили, что Иран атаковал связанное с их страной судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив. После этого был зафиксирован прилет в районе порта Абу-Даби и в Дубае. Там работала ПВО, в аэропортах были отменены рейсы.

