сегодня в 11:25

В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России при участии Росгвардии задержаны двое подозреваемых в мошенничестве, говорится на сайте ведомства.

Летом 2022 года злоумышленники зарегистрировали аккаунт на сайте РRО.Культура.РФ, где анонсировали концерты и кинопоказы, которые фактически не проводились. Организовав продажу билетов, оплата которых производилась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта», сообщники похитили свыше 11,5 млн рублей.

«Следователем СУ УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.