В Новосибирске овчарка напала на девочку в лесу

В Академгородке овчарка без намордника напала на 10-летнюю девочку, а хозяйка собаки распылила перцовый баллончик в лицо ее матери. Полиция проводит проверку, сообщает Om1 Новосибирск .

Все произошло 14 марта в лесу недалеко от улицы Шатурской. Женщина гуляла с 10-летней дочерью, когда на них набросилась крупная овчарка без намордника.

«Мы гуляли с 10-летней дочерью в лесу. На нас напала собака — немецкая или восточно-европейская овчарка без намордника, очень большая. Собака сначала прыгала на меня и рвала на мне одежду, потом переключилась на ребенка. Хозяйка не могла справиться с собакой: я не слышала от хозяйки ни клички собаки, ни одной команды», — рассказала пострадавшая.

По словам женщины, на замечание об отсутствии намордника хозяйка ответила, что гулять с детьми следует на детской площадке. Когда собаку удалось поймать, пострадавшая предупредила о видеосъемке. После этого владелица животного «брызнула в лицо из перцового баллончика, что заснято на видеозаписи».

Жители сообщили, что похожую овчарку с женщиной в капюшоне видели у дома № 27 на улице Иванова и возле подъезда дома № 13а на Российской. Пострадавшая подала заявление в полицию, травма глаза зафиксирована в медицинском учреждении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.