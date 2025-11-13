В Новосибирске опровергли слухи о попытке окунуть ребенка головой в унитаз

Министерство образования Новосибирской области опровергло информацию об инциденте, связанном с попыткой окунуть ребенка головой в унитаз. Проведенная проверка не обнаружила подтверждений издевательств, несмотря на сообщения источника о том, что учеников после стычки в раздевалке «принудительно доставили к директору», сообщает Om 1 Новосибирск .

В школе № 13, расположенной в поселке Коченево Новосибирской области, произошел инцидент с участием учеников третьего класса. По данным Mash Siberia, группа школьников предприняла попытку физического воздействия на своего одноклассника. Сообщается, что ученики третьего класса пытались окунуть ребенка головой в унитаз в коченевской школе № 13.

В ответе на запрос Om1 Новосибирск министерство образования Новосибирской области сообщило, что администрацией Коченевского района была инициирована служебная проверка по данному происшествию.

Однако в ходе проверки факты совершения противозаконных действий в отношении школьника не были установлены.

«В образовательной организации проведены мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций и взаимоуважительном отношении между участниками образовательных отношений», — уточнили в региональном министерстве.

Согласно информации, полученной от анонимного источника в администрации школы, инцидент произошел после конфликта в раздевалке из-за кражи куртки. Учеников силой отвели к директору, но ее не оказалось на месте, и разбираться пришлось заместителю директора. В результате проверки, «просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что кражи не было».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.