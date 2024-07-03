В Новороссийске отбились от безэкипажных катеров

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Угрозу атаки морских дронов отменили в Новороссийске

Угрозу атаки безэкипажных катеров отменили в Новороссийске, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«На территории Новороссийска отменена угроза атаки безэкипажных катеров. Опасности для жителей города-героя нет!» — написал глава администрации в своем Telegram-канале.

Кравченко также поблагодарил военнослужащих «за оперативное реагирование и защиту родного города-героя», СМИ и жителей Новороссийска.

Ранее в городе звучала сирена, были слышны звуки взрывов и стрельба.