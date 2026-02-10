В Новороссийске и Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,8
Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости
Как рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко, в районе Новороссийска и Анапы произошло землетрясение, сообщает Газета.ru.
По его словам, подземные толчки зарегистрировали в 30 км от города. Эпицентр был на глубине более 20 км.
Кравченко добавил, что землетрясение не повредило городскую инфраструктуру.
Магнитуда прошедшего в Краснодарском крае землетрясения составила 4,8.
