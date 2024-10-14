В Новокузнецке трое мужчин-экстремистов напали на сотрудника ГИБДД

Троих мужчин-экстремистов из Прокопьевска обвинили в нападении на полицейского

Трое жителей Прокопьевска стали фигурантами уголовных дел после нападения на сотрудника ГИБДД и участия в экстремистской организации, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

Инцидент произошел 27 сентября 2024 года на улице 40 лет ВЛКСМ в Новокузнецке. Нападение произошло, когда один из фигурантов был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, заявили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области. В результате этого трое мужчин применили насилие к сотруднику ГИБДД с целью дезорганизации его деятельности и затем скрылись с места происшествия.

В зависимости от их ролей, они обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ).

Следственные органы, включая Следственный комитет и ФСБ, провели оперативные мероприятия, которые помогли установить местонахождение обвиняемых.

«При производстве следователем СК России обысков в жилище обвиняемых и изучении их личности также установлено, что они принимали активное участие в деятельности признанной судом экстремистской и запрещенной в Российской Федерации организации „Граждане СССР“*», — добавили в ведомстве.

Также появились кадры, на которых видно, как группа людей пытается освободить своего соратника из патрульного автомобиля, угрожая полицейским и пытаясь разбить окно.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и собирается доказательная база по делу.

*Признанная экстремистской организация, запрещена в РФ.