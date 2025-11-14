В Новокузнецке нашли «домофонную мстительницу»

В Новокузнецке тринадцатилетняя школьница привлекла внимание правоохранительных органов из-за своих выходок с домофонами, сообщает Сiбдепо со ссылкой на полицию Кузбасса. Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее действия девочки. Оно вызвало волну общественного возмущения.

По информации пресс-службы, во время прогулки с подругой школьница попыталась случайным образом попасть в чужой подъезд. Не сумев открыть дверь с помощью домофона, она своеобразно «отомстила» устройству — плюнула прямо в камеру.

Эта сцена, включая смех и ухмылки девочки, была зафиксирована системой умного домофона. Жители дома опубликовали запись в интернете.

Несмотря на то, что возраст девочки не позволяет привлечь ее к административной ответственности, с ней провели серьезную профилактическую беседу. Собранные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших решений.

