В Новой Москве жильцы дома напали на мотоциклиста, который тревожил их сон

В Новой Москве жильцы одной из многоэтажек поймали мотоциклиста, который ночами катался под их окнами и мешал людям спать, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне вечером у дома на 3-й Нововатутинской улице. Несколько дней назад жильцы многоэтажки начали просыпаться ночами из-за двух мотоциклистов, которые шумели под окнами. После «покатушек» байкеры уезжали и появлялись лишь следующей ночью.

Вечером 9 июля один из байкеров вновь появился под окнами дома, что стало последней каплей местных жителей. Сначала они предприняли попытку договориться с мотоциклистом мирным путем, но мужчина в грубой форме им отказал. Несколько жильцов спустились на улицу и напали на байкера.

По словам мужчины, мотоцикл он приобрел лишь 2 дня назад. В настоящее время информацию о нападении на мотоциклиста проверяют сотрудники правоохранительных органов.