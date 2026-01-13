В новогодние каникулы во Владивостоке пресекли незаконную продажу 737 л алкоголя

В период с 27 декабря по 11 января, когда Владивосток был украшен праздничной иллюминацией и отмечал Новый год под музыку, сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок в городе. Особое внимание уделялось борьбе с незаконной торговлей, в результате чего изъято спиртных напитков на сумму 442 тыс. рублей, сообщает vostokmedia.com .

За время новогодних и рождественских праздников в Приморском крае прошло 146 мероприятий, собравших около 26 тыс. человек, и ни на одном из них не было зафиксировано нарушений общественного порядка. Сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и народные дружинники обеспечивали безопасность, работая как в центре, так и во дворах.

Одновременно велась активная работа по пресечению несанкционированной торговли. В ходе проверок полицейскими было выявлено 165 случаев незаконной продажи сезонных товаров. Среди них были 83 эпизода торговли елками без надлежащей документации, 53 нарушения, связанные с нелегальной реализацией алкогольной продукции. Полицейскими было конфисковано 737 л спиртного на сумму 442 тыс. рублей. Также в ходе проверок выявили 29 случаев нарушений при продаже пиротехнических изделий.

Отдельным направлением стала работа по контролю за миграционной ситуацией. Полиция провела 753 проверки мест проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате было возбуждено 16 уголовных дел за фиктивную регистрацию, 119 мигрантов привлечены к административной ответственности, а в отношении 33 человек принято решение о запрете на въезд или нежелательности пребывания в РФ.

Представители ведомства подчеркивают, что органы внутренних дел в полной мере справились с задачами по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан в период новогодних праздников. Полиция продолжает выполнять свои обязанности в местах массового скопления людей, уделяя повышенное внимание предупреждению преступлений и безопасности жителей края.

