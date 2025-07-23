В Новгородской области у троих петербуржцев изъяли 22 кг белого порошка

Злоумышленники занимались самостоятельным изготовлением белого порошка. Организатором нелегального производства оказался 54-летний петербуржец.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МВД России, нарколаборатория была создана им в конце 2024 года. Для этих целей был арендован частный дом в деревне, расположенной в Парфинском муниципальном округе. После приобретения необходимого оборудования для производства наркотика, мужчина привлек к делу сообщников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, обучив их процессу изготовления.

В ходе операции, помимо синтетических наркотиков, было изъято свыше 50 канистр с химикатами. По предварительным данным, распространение наркотических средств планировалось через систему крупных тайников, расположенных на территории Новгородской области.

Против задержанных возбуждено уголовное дело. Двое из них заключены под стражу, в то время как к третьему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.