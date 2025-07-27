В Новгородской области 12-летний мальчик утонул в озере

В воскресенье в озере в Демянском округе Новгородской области утонул 12-летний ребенок, сообщается в Telegram-канале СУ СКР по региону.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Прокуратура также проводит проверка и оценит работу органов системы профилактики при организации работы с семьей ребенка, а также органов местного самоуправления по оборудованию специальных мест для купания.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали в водоемах Московской области 26 июля. Инциденты произошли в разных населенных пунктах.