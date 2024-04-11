В Ногинске разыскивают девушку, повредившую четыре машины

Сотрудники полиции разыскивают девушку — водителя, которая повредила четыре машины в Ногинске. ДТП произошло 9 апреля на улице Ленточной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Женщина управляла машиной и наехала на четыре припаркованных автомашины и навес у подъезда дома.

Водитель оставила машину и скрылась с места аварии.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП и задержание водителя.