В Ногинске многодетная мать поссорилась с любовником и организовала выкидыш

В подмосковном Ногинске 35-летняя многодетная мать «нагуляла» двойняшек и приняла решение избавиться от нежелательных детей. В роддом женщина привезла уже мертвых мальчиков, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и решают вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности. Однако с этим возникли сложности, так как неизвестно, какой «коктейль» приняла подозреваемая на 21-й неделе беременности для выкидыша.

Позднее выяснилось, что у матери троих детей должны были родиться мальчики, однако она решила организовать выкидыш после ссоры с любовником, в отношениях на стороне с которым состояла около года. При этом мужчина сам является отцом троих детей, но разведен и не живет с супругой.

Женщина, узнав об очередной беременности, планировала развестись с мужем, однако боялась, что мужчина заберет у нее родных детей. Своим откладыванием разговора с супругом женщина привела в ярость любовника, с которым произошел конфликт.

Многодетная мать арендовала квартиру и организовала выкидыш, а затем выкинула мертворожденных детей в мусорку на территорию больницы.