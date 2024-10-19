В Ногинске из-за самовозгорания фуры сгорели еще два авто, попавших в ДТП

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП на 55-м километре Покровского шоссе, где впоследствии произошел пожар из-за третьей машины, припарковавшейся рядом с местом аварии, сообщила подмосковная полиция в Telegram-канале .

Предварительно установлено, что сначала на 55-м километре Покровского шоссе столкнулись КамАЗ и автомобиль марки Ford. Через некоторое время к месту аварии подъехал грузовик, припарковался, затем у него произошло самопроизвольное возгорание. В итоге огонь перебросился и на те машины, что попали в ДТП.

К счастью, ни в аварии, ни в пожаре никто не пострадал. Владельцам транспортных средств нанесен только материальный ущерб.

В МЧС России сообщили, что пожар ликвидирован. На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства выгорели и вряд ли подлежат восстановлению.

По факту случившегося ГАИ начала проверку. Какое-либо решение примут в рамках действующего закона по факту проверки.